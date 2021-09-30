ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Virgin Galactic разрешили возобновить полеты в космос

Новина українською →
США , Четверг 30 сентября 2021 15:02
Virgin Galactic разрешили возобновить полеты в космос Фото: Virgin Galactic разрешили возобновить полеты в космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральное управление гражданской авиации США восстановило право Virgin Galactic организовывать космические полеты. Компания объяснила причину инцидента, который произошел во время июльского подъема в космос с Ричардом Брэнсоном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Virgin Galactic.

После тщательной проверки инцидента, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) согласилось расширить разрешенное воздушное пространство во время будущих запусков аппарата Unity. Также планируют принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.

Отметим, что во время июльского полета, аппарат Брэнсона вышел за пределы оговоренного воздушного пространства, в связи с чем FAA были вынуждены запретить Virgin Galactic летать в космос на время расследования. Компания Брэнсона отмечает, что в тот день ее пилоты столкнулись с сильным ветром на большой высоте, в связи с чем они делали все необходимое, чтобы подъем в космос и возвращение на Землю были безопасными.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что США запретили Virgin Galactic летать в космос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса