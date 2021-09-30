Virgin Galactic разрешили возобновить полеты в космос
Федеральное управление гражданской авиации США восстановило право Virgin Galactic организовывать космические полеты. Компания объяснила причину инцидента, который произошел во время июльского подъема в космос с Ричардом Брэнсоном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Virgin Galactic.
После тщательной проверки инцидента, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) согласилось расширить разрешенное воздушное пространство во время будущих запусков аппарата Unity. Также планируют принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.
Отметим, что во время июльского полета, аппарат Брэнсона вышел за пределы оговоренного воздушного пространства, в связи с чем FAA были вынуждены запретить Virgin Galactic летать в космос на время расследования. Компания Брэнсона отмечает, что в тот день ее пилоты столкнулись с сильным ветром на большой высоте, в связи с чем они делали все необходимое, чтобы подъем в космос и возвращение на Землю были безопасными.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что США запретили Virgin Galactic летать в космос.