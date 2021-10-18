Virgin Galactic перенесла туристические полеты в космос на 2022 год

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Следующие коммерческие суборбитальные полеты от Virgin Galactic запланированы на четвертый квартал 2022 года. Согласно заявлению от компании, программу по доработке оборудования начали на месяц позже, чем это планировалось.

В частности, в течение этого периода Virgin Galactic проведет тестовую миссию корабля Unity-23 согласно контракту с ВВС Италии. На этот раз на борту будут находиться опытные летчики, однако дата полета пока неизвестна.