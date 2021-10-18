Virgin Galactic перенесла туристичні польоти у космос на 2022 рік

Наступні комерційні суборбітальні польоти від Virgin Galactic заплановані на четвертий квартал 2022 року. Згідно з заявою від компанії, програму з доопрацювання обладнання розпочали на місяць пізніше, ніж це планувалося.

Зокрема, протягом цього періоду Virgin Galactic проведе тестову місію корабля Unity-23 згідно з контрактом з ВПС Італії. Цього разу на борту перебуватимуть досвідченні льотчики, однак дата польоту поки що невідома.