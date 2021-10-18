Virgin Galactic перенесла туристические полеты в космос на 2022 год
Фото: Virgin Galactic перенесла туристические полеты в космос на 2022 год (twitter.com/virgingalactic)
Virgin Galactic, принадлежащая Ричарду Брэнсону, перенесла дату следующего туристического суборбитального полета. Компания планирует доработать оборудование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Следующие коммерческие суборбитальные полеты от Virgin Galactic запланированы на четвертый квартал 2022 года. Согласно заявлению от компании, программу по доработке оборудования начали на месяц позже, чем это планировалось.
В частности, в течение этого периода Virgin Galactic проведет тестовую миссию корабля Unity-23 согласно контракту с ВВС Италии. На этот раз на борту будут находиться опытные летчики, однако дата полета пока неизвестна.
Напомним, что РБК-Украина писало о первом туристическом полете на орбиту от компании Virgin Galactic.