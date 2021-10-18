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Virgin Galactic перенесла туристичні польоти у космос на 2022 рік

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США , Понеділок 18 жовтня 2021 20:04
Virgin Galactic перенесла туристичні польоти у космос на 2022 рік Фото: Virgin Galactic перенесла туристичні польоти у космос на 2022 рік (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергій Пишкін

Virgin Galactic, яка належить Річарду Бренсона, перенесла дату наступного туристичного суборбітального польоту. Компанія планує допрацювати обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Наступні комерційні суборбітальні польоти від Virgin Galactic заплановані на четвертий квартал 2022 року. Згідно з заявою від компанії, програму з доопрацювання обладнання розпочали на місяць пізніше, ніж це планувалося.

Зокрема, протягом цього періоду Virgin Galactic проведе тестову місію корабля Unity-23 згідно з контрактом з ВПС Італії. Цього разу на борту перебуватимуть досвідченні льотчики, однак дата польоту поки що невідома.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про перший туристичний політ на орбіту від компанії Virgin Galactic.

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