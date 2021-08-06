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Virgin Galactic назвала стоимость билета полета в космос

Новина українською →
США , Пятница 06 августа 2021 15:04
Virgin Galactic назвала стоимость билета полета в космос Фото: Virgin Galactic назвала стоимость билета полета в космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Virgin Galactic, входящая в состав международного конгломерата Virgin Group, заявила о возобновлении продажи билетов на полеты в суборбитальное пространство. Стартовая цена начинается с 450 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Данные о стоимости билетов Virgin Galactic указала в финансовой отчетности за второй квартал текущего года. Сейчас есть возможность приобрести один или несколько билетов сразу.

Стоит отметить, что первый туристический полет компания запланировала на сентябрь 2021 года.



Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета миллиардера Ричарда Брэнсона в космос. Вместе с другими пассажирами предприниматель провел около 5 минут в невесомости.

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