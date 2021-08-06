Virgin Galactic назвала стоимость билета полета в космос

Американская компания Virgin Galactic, входящая в состав международного конгломерата Virgin Group, заявила о возобновлении продажи билетов на полеты в суборбитальное пространство. Стартовая цена начинается с 450 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Данные о стоимости билетов Virgin Galactic указала в финансовой отчетности за второй квартал текущего года. Сейчас есть возможность приобрести один или несколько билетов сразу.

Стоит отметить, что первый туристический полет компания запланировала на сентябрь 2021 года.





