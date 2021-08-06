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Virgin Galactic назвала вартість квитка польоту у космос

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США , П'ятниця 06 серпня 2021 15:04
Virgin Galactic назвала вартість квитка польоту у космос Фото: Virgin Galactic назвала вартість квитка польоту у космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Virgin Galactic, що входить до складу міжнародного конгломерату Virgin Group, заявила про відновлення продажу квитків на польоти в суборбітальний простір. Стартова ціна починається з 450 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Дані стосовно вартості квитків Virgin Galactic вказала у фінансовій звітності за другий квартал поточного року. Наразі є можливість придбати один, або ж декілька квитків одразу.

Варто відзначити, що перший туристичний політ компанія запланувала на вересень 2021 року.



Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту мільярдера Річарда Бренсона у космос. Разом з іншими пасажирами підприємець провів близько 5 хвилин у невагомості.

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