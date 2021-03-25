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Вирджиния отменила смертную казнь. Штат был в лидерах по исполненным приговорам

Автор: РБК-Украина

Американский штат Вирджиния полностью отменил смертную казнь. До этого она была вторым штатом в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.

Об этом пишет AP.

Сообщается, что сегодня губернатор Ральф Нортэм подписал закон, в соответствии с которым Вирджиния стала 23-м штатом, отменившим смертную казнь. Ранее она была второй в стране по количеству смертных казней.

Закон стал кульминацией многолетней борьбы демократов, которые критиковали смертную казнь за ее несоразмерное применение к чернокожим заключенным, психически больным и бедным. В то же время республиканцы настаивали на том, что такая мера наказания должна оставаться как вариант приговора за особо тяжкие преступления.

Также сообщается, что Нортэм подписал закон после посещения камеры казней в исправительном центре Гринсвилля, где с 1990 года казнили 102 заключенных. По его словам, смертная казнь - это продукт несовершенной судебной системы, а с 1973 года в США 170 человек освободили из камер смертников после того, как были обнаружены доказательства их невиновности.

Отметим, в настоящее время Вирджиния уступает только Техасу по количеству проведенных казней - 113 с тех пор, как Верховный суд восстановил смертную казнь в 1976 году.

На сегодня в местных камерах смертников содержатся только двое мужчин - Энтони Джунипер, приговоренный в 2004 году за убийство своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата, а также Томас Портер, приговоренный за убийство в 2005 году офицера полиции. Теперь они будут отбывать пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Помимо 23 штатов США, которые в настоящее время отменили смертную казнь, еще в трех штатах действуют моратории.

Напомним, ранее в США впервые за почти 70 лет казнили заключенную женщину.

Также ранее сообщалось, что белорусская оппозиция в проекте новой конституции предлагает запретить смертную казнь в Беларуси.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкиприговорсмертная казнь
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