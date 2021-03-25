Вірджинія скасувала смертну кару. Штат був у лідерах за виконаними вироками

Повідомляється, що сьогодні губернатор Ральф Нортем підписав закон, згідно з яким Вірджинія стала 23-м штатом, який скасував смертну кару. Раніше вона була другою в країні за кількістю страт.

Закон став кульмінацією багаторічної боротьби демократів, які критикували смертну кару за її невідповідне застосування до чорношкірих в'язнів, психічно хворих і бідних. У той же час республіканці наполягали на тому, що така міра покарання повинна залишатися як варіант вироку за особливо тяжкі злочини.

Також повідомляється, що Нортем підписав закон після відвідування камери страт у виправному центрі Гринсвилля, де з 1990 року стратили 102 ув'язнених. За його словами, страта - це продукт недосконалої судової системи, а з 1973 року в США 170 людей визволили із камер смертників після того, як були виявлені докази невинуватості.

Відзначимо, в даний час Вірджинія поступається лише Техасу за кількістю проведених страт - 113 з тих пір, як Верховний суд відновив смертну кару в 1976 році.

На сьогодні в місцевих камерах смертників містяться лише двоє чоловіків - Ентоні Джуніпер, засуджений в 2004 році за вбивство своєї колишньої дівчини, двох її дітей та її брата, а також Томас Портер, засуджений за вбивство в 2005 році офіцера поліції. Тепер вони будуть відбувати довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.

Крім 23 штатів США, які на даний час скасували смертну кару, ще в трьох штатах діють мораторії.