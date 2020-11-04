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В Вирджинии Байдену ошибочно посчитали 100 тысяч лишних голосов

Автор: РБК-Украина

За кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байдена по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии. При этом Байден лидирует в штате с отрывом в более чем 9%

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, из-за математической ошибки в округе Фэрфакс утром посчитали лишних 100 тысяч голосов за Байдена. По словам представителя избирательной комиссии округа, ошибку обнаружили и исправили в течение 10−15 минут.

Примерно две трети избирателей округа голосовали заочно. При подсчете результатов заочного голосования Байдену по ошибке прибавили 100 тысяч голосов.

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Напомним, Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей в истории американских выборов.

Кроме того, явка на всеобщих выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет.

На фоне новостей о выборах в Соединенных Штатах мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

Подробнее о ситуации с подсчетом голосов, о том, как проходит подведение итогов и когда могут объявить победителя выборов читайте в материале РБК-Украина "Капитан Америки: Кто выигрывает на выборах президента США".

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Новости Украины Выборы в СШАДжозеф Байден