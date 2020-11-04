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Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории

Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 20:16
Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей в истории американских выборов. Его поддержали 69 759 833 граждана.

Об этом сообщает Fox News.

В настоящий момент Байден опережает действующего президента Дональда Трампа.

Общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

Отмечается, что он уже побил рекорд бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, установленный в 2008 году.

Напомним, явка на всеобщих выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет.

На фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

Подробнее о ситуации с подсчетом голосов, о том, как проходит подведение итогов и когда могут объявить победителя выборов читайте в материале РБК-Украина "Капитан Америки: Кто выигрывает на выборах президента США".

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