Явка на выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет

Фото: выборы в США (twitter.com/Indsamachar)

Явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет. По предварительной информации на выборах проголосовали 160 млн человек.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл МакДональд.

Он отметил, что в этом году явка составила 66,9%; между тем, в 1900 года явка достигла 73,7%.

Напомним, в США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.

Так, побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин.

На фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

Подробнее о ситуации с подсчетом голосов, о том, как проходит подведение итогов и когда могут объявить победителя выборов читайте в материале РБК-Украина "Капитан Америки: Кто выигрывает на выборах президента США".