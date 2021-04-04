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Вирастюк победил на довыборах в Раду, - ЦИК

Автор: Анастасия Рокитна

На довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По результатам выборов:

  • кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),
  • Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),
  • Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

Напомним, во время пересчета голосов на 87-м округе "пропали" почти 150 бюллетеней.

Также на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней.

Кроме того, "ОПОРА" после событий на 87 округе призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство

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Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыВерховная Рада
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