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Війна закінчиться, а призов - ні? Юрист пояснив, чи мобілізуватимуть в армію після перемоги

Четвер 27 лютого 2025 12:44
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Війна закінчиться, а призов - ні? Юрист пояснив, чи мобілізуватимуть в армію після перемоги Чи скасують мобілізацію після закінчення дії воєнного стану (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Дмитро Франчук

Після завершення воєнного стану в Україні мобілізація має автоматично припинитися, оскільки вона безпосередньо пов'язана з його дією. Проте існують правові механізми, які дозволяють продовжити мобілізаційні заходи навіть після перемоги.

РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, за яких умов можуть продовжити мобілізацію після закінчення воєнного стану.

Чи продовжать мобілізацію після скасування воєнного стану

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", загальна мобілізація проводиться лише під час воєнного стану або у разі загрози нападу. Однак є винятки:

  • прийняття окремого закону - Верховна Рада може ухвалити закон, який дозволить мобілізацію навіть без воєнного стану;

  • часткова мобілізація - президент України може видати відповідний указ, якщо буде потреба у доукомплектуванні ЗСУ. Парламент має затвердити таке рішення;

  • резервна служба та ротації - навіть після припинення мобілізації можуть залишитися механізми підтримки боєздатності армії.

"Продовження мобілізації після закінчення воєнного стану можливе лише за умови ухвалення відповідних законодавчих актів", - пояснює Франчук.

Що може вплинути на рішення продовжити мобілізацію

Юрист також зазначає, що міжнародні партнери можуть вплинути на рішення України щодо мобілізації після закінчення воєнного стану.

"Якщо Україна отримає достатньо військової допомоги та гарантій безпеки від міжнародних партнерів, особливо США, НАТО і країн ЄС, потреба у мобілізації може зменшитися. Однак зниження рівня підтримки або її відсутність може навпаки змусити уряд шукати внутрішні резерви для оборони", - говорить експерт.

За словами Франчука, на Україну можуть політично тиснути партнери, але успішні дипломатичні домовленості дозволять зменшити мобілізаційні процеси.

"Надання міжнародної фінансової допомоги на відбудову України та підтримку економіки може допомогти стабілізувати внутрішню ситуацію. Тому рішення про продовження чи припинення мобілізації залежатиме не лише від внутрішньої безпекової ситуації, але й від рівня міжнародної підтримки та безпекових гарантій, які отримає Україна", - каже Франчук.

Читайте також про те, що після скасування броні або закінчення терміну її дії працівнику можуть видати повістку на законних підставах. При цьому навіть за наявності броні ТЦК має право викликати такого військовозобов'язаного у військкомат для уточнення даних.

Раніше ми писали про те, що військовослужбовці, які звільняються з армії, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Її розмір залежить від умов служби та терміну, ця сума коливається від 25 до 50% місячного окладу.

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