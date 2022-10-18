Випустили понад 250 снарядів. КНДР активізувала навчання на узбережжі Японського моря

Збройні сили Північної Кореї сьогодні, 18 жовтня, зробили масовані артилерійські стрілянини на узбережжі Жовтого та Японського морів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
КНДР випустила близько 100 снарядів у море біля свого західного узбережжя близько 22:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) та ще 150 пострілів біля свого східного узбережжя.
Остання військова активність Північної Кореї розпочалася після того, як у понеділок південнокорейські війська розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, покликані підвищити їхню здатність реагувати на ядерні та ракетні загрози КНДР.
Раніше повідомлялося, що серію ракетних випробувань КНДР було розроблено для імітації обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю.
Також ми писали, що одна з ракет, запущених Північною Кореєю, пролетіла над Японією.
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