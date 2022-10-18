Выпустили более 250 снарядов. КНДР активизировала учения на побережье Японского моря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

КНДР выпустила около 100 снарядов в море у своего западного побережья около 22:00 по местному времени (15:00 по Киеву) и еще 150 выстрелов у своего восточного побережья.

Последняя военная активность Северной Кореи началась после того, как в понедельник южнокорейские войска начали свои ежегодные оборонительные учения Хогук, призванные повысить их способность реагировать на ядерные и ракетные угрозы КНДР.