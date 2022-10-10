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КНДР заявила, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї

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Пхеньян, Понеділок 10 жовтня 2022 03:24
КНДР заявила, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї Фото: КНДР заявила, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Серію ракетних випробувань КНДР було розроблено для імітації обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пхеньян заявив, що навчання проводилися як попередження після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військові навчання у Японському морі проходили за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі провокацій з боку КНДР.

Також ми писали, що одна з ракет, запущених Північною Кореєю, пролетіла над Японією.

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