На випускний, весілля чи вечірку: ефектні образи від дружини Усика

Сукня міні з об'ємним квітковим декором

Для першого образу Катерина Усик обрала червону мінісукню асиметричного крою. Тканина має легкий блиск, що характерно для шовку або атласу.

Вона має одну тонку бретельку на лівому плечі. На правій стороні сукні, біля грудей, є об'ємна аплікація у вигляді квітки та драпірування, виконане з тієї ж тканини, що й сукня.

Зазначимо, що 3d-квіти й драпірування - трендові прийоми в моді на літній сезон.

Сукня також має асиметричний, високий розріз на стегні, який вигідно підкреслює стрункі ноги.

На шиї у Катерини Усик видно сріблясту підвіску у вигляді хрестика на тонкому ланцюжку. На лівому зап'ясті видно годинник або браслет зі сріблястого металу.

Доповнити святковий образ дружина спортсмена вирішила стриманою зачіскою. Волосся вона зібрала в низький хвіст, тим самим підкресливши шию і плечі.

Завершити лук вона вирішила природним макіяжем у нюдових відтінках.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чорна сукня в довжині міді

Для другого образу Катерина Усик обрала чорну сукню без бретелей довжиною міді, яка вигідно обтягує і підкреслює фігуру. Родзинка вбрання - декольте зі злегка вигнутим вирізом.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На боці сукні, в районі талії, є декоративний елемент - об'ємна квітка з такої ж тканини, яка надає образу оригінальності.

Доповнити лаконічну сукню дружина боксера вирішила чорними босоніжками на високих підборах з елегантними тонкими ремінцями.

Катерина Усик показала модну сукню (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На шиї у Катерини помітна срібляста підвіска у вигляді хрестика на тонкому ланцюжку. На зап'ясті правої руки браслет із дорогоцінного металу.

Волосся вона вирішила в гладку зачіску - низький пучок або хвіст, який повністю відкриває обличчя і шию. Макіяж має виразний вигляд, з акцентом на очі або контури обличчя, але при цьому не перевантажений, що відповідає елегантному образу.

Катерина Усик показала модну сукню (фото: instagram.com/usyk_kate1505)