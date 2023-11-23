Випробовуватимуть на полі бою. В Україні скоротили терміни постачання нової зброї у війська

Так, таке пришвидшення стало можливим завдяки змінам до постанови Кабміна від 25.02.2015 № 345, що були внесені на засіданні Кабміну 21 листопада. Їх ініціював міністр оборони Рустем Умєров.

"Внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", - зазначають у відомстві.

Як було раніше?

До цього, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців. Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон - видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

Що дають зміни

Оновлений fast track постачання зброї, окрім скорочення термінів постачання, передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

"В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно, як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань", - наводять приклад у Міноборони.

Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників ("мікро" та "міні") цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

"Відтепер держзамовник може закуповувати такі БплА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання", - додали у міністерстві.