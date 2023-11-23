Будут испытывать на поле боя. В Украине сократили сроки поставки нового оружия в войска

Так, такое ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабмина от 25.02.2015 № 345, которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября. Их инициировал министр обороны Рустем Умеров.

"В результате этих изменений процесс снабжения новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может изменяться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов", - отмечают в ведомстве.

Как было раньше?

До этого, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград - издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с разными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.

Что дают изменения

Обновленный fast track поставки оружия, кроме сокращения сроков поставки, предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будут проходить непосредственно на поле боя.

"В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не нужно, как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", прекрасно зарекомендовавшей себя во время выполнения боевых задач", - приводят пример в Минобороны.

Еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач.

"Отныне госзаказчик может закупать такие БПЛА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки", - добавили в министерстве.