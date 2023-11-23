RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут испытывать на поле боя. В Украине сократили сроки поставки нового оружия в войска

Фото: в Украине сократили сроки поставки нового оружия в войска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сроки поставок нового оружия в Украине в войска сократяться до 20 дней. В частности, это станет возможным за счет того, что его будут испытывать сразу на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Так, такое ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабмина от 25.02.2015 № 345, которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября. Их инициировал министр обороны Рустем Умеров.

"В результате этих изменений процесс снабжения новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может изменяться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов", - отмечают в ведомстве.

Как было раньше?

До этого, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград - издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с разными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.

Что дают изменения

Обновленный fast track поставки оружия, кроме сокращения сроков поставки, предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будут проходить непосредственно на поле боя.

"В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не нужно, как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", прекрасно зарекомендовавшей себя во время выполнения боевых задач", - приводят пример в Минобороны.

Еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач.

"Отныне госзаказчик может закупать такие БПЛА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, ранее списывать утраченное в бою военное имущество в Украине можно будет по упрощенной процедуре - за две недели вместо шести месяцев. Соответствующий приказ приняло Министерство обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины