Виправдовував звірства окупантів: в Ужгороді СБУ затримала уродженця РФ

Правоохоронцям вдалося затримати мешканця Ужгорода, бо він у соціальних мережах виправдовував злочини російських окупантів на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Закарпатській області.
За інформацією слідчих, уродженець Російської Федерації поширював на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні, пропагандистські матеріали та проросійські наративи, виправдовував злочини Росії.
"Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів та зневажливо говорив про українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом "заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України", за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії.
Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Раніше, правоохоронці затримали росіянина на Донбасі, який приїхав воювати проти ЗСУ.
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