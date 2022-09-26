Виправдовував звірства окупантів: в Ужгороді СБУ затримала уродженця РФ

Правоохоронцям вдалося затримати мешканця Ужгорода, бо він у соціальних мережах виправдовував злочини російських окупантів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Закарпатській області.

За інформацією слідчих, уродженець Російської Федерації поширював на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні, пропагандистські матеріали та проросійські наративи, виправдовував злочини Росії.

"Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів та зневажливо говорив про українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом "заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України", за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.