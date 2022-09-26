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Оправдывал зверства оккупантов: в Ужгороде СБУ задержала уроженца РФ

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 16:36
Оправдывал зверства оккупантов: в Ужгороде СБУ задержала уроженца РФ Фото: в Ужгороде СБУ задержала уроженца РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось задержать жителя Ужгорода, потому что он в социальных сетях оправдывал преступления российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.

По информации следователей, уроженец Российской Федерации распространял на страницах в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине, пропагандистские материалы и пророссийские нарративы, оправдывал преступления России.

"Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов и пренебрежительно говорил об украинских защитниках", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по факту "отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, помогавших оккупантам вести боевые действия.

Также СБУ задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковом Харьковской области.

Ранее правоохранители задержали россиянина на Донбассе, приехавшего воевать против ВСУ.

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