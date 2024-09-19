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Виправдовував агресію Росії. У Києві викрили клірика УПЦ МП, йому загрожує тюрма

Ілюстративне зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві оголосили підозру клірику київського монастиря УПЦ МП одного із чоловічих монастирів. Священник виправдовував війну й поширював фейки щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

"Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві. За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", - пише СБУ. 

Під час обшуків у приміщеннях монастиря були вилучені докази злочинних дій священника. 

 

Фото: У Києві викрили клірика, який виправдовував війну проти України (ssu.gov.ua)

Що загрожує 

Архімандриту було оголошено про підозру  ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. 

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 

Священнику загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як СБУ в кінці серпня викрила настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та очікував приходу окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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