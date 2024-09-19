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Оправдывал агрессию России. В Киеве разоблачили клирика УПЦ МП, ему грозит тюрьма

Иллюстративное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве объявили подозрение клирику киевского монастыря УПЦ МП одного из мужских монастырей. Священник оправдывал войну и распространял фейки о ситуации в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

"Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве", - пишет СБУ. 

Во время обысков в помещениях монастыря были изъяты доказательства преступных действий священника. 

 

Фото: в Киеве разоблачили клирика, оправдывавшего войну против Украины (ssu.gov.ua)

Что угрожает

Архимандриту было объявлено о подозрении ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников. 

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. 

Священнику грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как СБУ в конце августа разоблачила настоятеля храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов.

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