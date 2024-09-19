Оправдывал агрессию России. В Киеве разоблачили клирика УПЦ МП, ему грозит тюрьма

В Киеве объявили подозрение клирику киевского монастыря УПЦ МП одного из мужских монастырей. Священник оправдывал войну и распространял фейки о ситуации в Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
"Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве", - пишет СБУ.
Во время обысков в помещениях монастыря были изъяты доказательства преступных действий священника.
Фото: в Киеве разоблачили клирика, оправдывавшего войну против Украины (ssu.gov.ua)
Архимандриту было объявлено о подозрении ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Священнику грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как СБУ в конце августа разоблачила настоятеля храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов.
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