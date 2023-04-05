Виправдовувала злочини окупантів. У Києві оголосили підозру росіянці

"При спілкуванні телефоном зі знайомим жінка підтримувала дії РФ у проведенні агресивної війни проти України. Вона у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій заперечувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України.

"Підозрювана виявилася його знайомою. Обвинувальний акт стосовно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки - виділені в окреме кримінальне провадження", - додали у прокуратурі.

Громадянці Росії повідомили про підозру за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.