Збирав інформацію про ЗСУ. У Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь
Українські прикордонники затримали підозрілого чоловіка без документів на околиці одного з населених пунктів Житомирської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповіли у відомстві, затриманий представився зовсім іншою людиною. Під час обшуку у нього виявили планшет й записник, з інформацією про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони України.
Також у нього було знайдено іноземну валюту в розмірі 4 тисячі євро.
Пізніше стало відомо, що затриманий є фігурантом кримінальних проваджень проти основ національної безпеки України, жителем Житомира. Чоловік намагався незаконно потрапити в Білорусь збираючи при цьому інформацію для ворога.
"Відносно зловмисника складено процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму. Затриманого передали компетентним органам", - сказано в повідомленні.
Фото: у Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Її організувала керівниця.
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