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Збирав інформацію про ЗСУ. У Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 19:04
Збирав інформацію про ЗСУ. У Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь Фото: у Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники затримали підозрілого чоловіка без документів на околиці одного з населених пунктів Житомирської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, затриманий представився зовсім іншою людиною. Під час обшуку у нього виявили планшет й записник, з інформацією про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони України.

Також у нього було знайдено іноземну валюту в розмірі 4 тисячі євро.

Пізніше стало відомо, що затриманий є фігурантом кримінальних проваджень проти основ національної безпеки України, жителем Житомира. Чоловік намагався незаконно потрапити в Білорусь збираючи при цьому інформацію для ворога.

"Відносно зловмисника складено процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму. Затриманого передали компетентним органам", - сказано в повідомленні.

Збирав інформацію про ЗСУ. У Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь

Фото: у Житомирській області затримали пенсіонера, який тікав у Білорусь (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Її організувала керівниця.

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