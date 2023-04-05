Оправдывала преступления оккупантов. В Киеве объявили подозрение россиянке

"При общении по телефону со знакомым женщина поддерживала действия РФ в проведении агрессивной войны против Украины. Она в категорической форме выражала свою позицию, в которой отрицала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Этот факт был выявлен в ходе документирования другого преступления, связанного с получением неправомерной выгоды бывшим народным депутатом Украины.

"Подозреваемая оказалась его знакомой. Обвинительный акт в отношении бывшего народного избранника в сентябре 2022 года был направлен в суд, а материалы в отношении женщины - выделены в отдельное уголовное производство", - добавили в прокуратуре.

Гражданке России сообщили о подозрении по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.