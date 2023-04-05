Оправдывала преступления оккупантов. В Киеве объявили подозрение россиянке
Россиянка в Киеве оправдывала преступления оккупантов во время разговора со своим знакомым. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"При общении по телефону со знакомым женщина поддерживала действия РФ в проведении агрессивной войны против Украины. Она в категорической форме выражала свою позицию, в которой отрицала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.
Этот факт был выявлен в ходе документирования другого преступления, связанного с получением неправомерной выгоды бывшим народным депутатом Украины.
"Подозреваемая оказалась его знакомой. Обвинительный акт в отношении бывшего народного избранника в сентябре 2022 года был направлен в суд, а материалы в отношении женщины - выделены в отдельное уголовное производство", - добавили в прокуратуре.
Гражданке России сообщили о подозрении по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, что украинские пограничники задержали подозреваемого без документов на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области.
В Одесской области задержан "последователь" гауляйтера Кирилла Стремоусова, который приводил российские ракеты по местным электроподстанциям.
РБК-Украина писало о том, что в Украине было сообщено о подозрении коллаборанту, формировавшему "российский батальон" из гражданских в Херсонской области.
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