Виправдовує підтримку РФ. У МЗС різко відреагували на вкиди Лукашенка

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це чергова спроба створити штучну загрозу з боку України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - наголосив він.

Ніколенко нагадав, що загрозу треба шукати не в Україні, яка бореться за свою свободу. Вона лежить у Росії, яка намагається ще більше втягнути Білорусь у війну та повністю позбавити її суверенітету.

"Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України (Володимира Зеленського - ред.). Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - додав речник МЗС.

Що сказав Лукашенко

Диктатор сьогодні, 7 березня, вперше прокоментував атаку партизанів на російський розвідувальний літак А-50, що знаходився на аеродромі "Мачулищі". Він звинуватив у ударі "українського диверсанта".

Також Лукашенко назвав Зеленського "гнидою", оскільки нібито ця "операція не могла відбутися без узгодження із президентом України".