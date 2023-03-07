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Виправдовує підтримку РФ. У МЗС різко відреагували на вкиди Лукашенка

Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Усі звинувачення білоруського диктатора Олександра Лукашенка є інсинуаціями. Він хоче виправдати підтримку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це чергова спроба створити штучну загрозу з боку України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - наголосив він.

Ніколенко нагадав, що загрозу треба шукати не в Україні, яка бореться за свою свободу. Вона лежить у Росії, яка намагається ще більше втягнути Білорусь у війну та повністю позбавити її суверенітету.

"Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України (Володимира Зеленського - ред.). Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - додав речник МЗС.

Що сказав Лукашенко

Диктатор сьогодні, 7 березня, вперше прокоментував атаку партизанів на російський розвідувальний літак А-50, що знаходився на аеродромі "Мачулищі". Він звинуватив у ударі "українського диверсанта".

Також Лукашенко назвав Зеленського "гнидою", оскільки нібито ця "операція не могла відбутися без узгодження із президентом України".

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