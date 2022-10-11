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Новий командувач армією РФ в Україні навряд чи досягне поставленої мети, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 08:33
Новий командувач армією РФ в Україні навряд чи досягне поставленої мети, - британська розвідка Фото: генерал Сергій Суровікін (function.mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Новий командувач російської армії в Україні генерал Сергій Суровікін отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 8 жовтня 2022 року Міністерство оборони Росії (МО) оголосило про призначення генерала Сергія Суровікіна головнокомандувачем Об'єднаного угрупування військ, яке проводить "спеціальну військову операцію" в Україні. Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно - Південним угрупованням військ в Україні.

За даними британської розвідки, протягом більшої частини операції Росії, ймовірно, не вистачало одного уповноваженого польового командира. Генерал Олександр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи він міг ефективно здійснювати контроль над часто розрізненими і конкуруючими угрупованнями сил.

"Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російської спільноти національної безпеки щодо покращення проведення операції. Однак йому, ймовірно, доведеться конкурувати з дедалі більш фракційним російським Міноборони, який має мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Тому вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

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