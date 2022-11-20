Російська армія розколота через погане керівництво, - британська розвідка

Російські війська під командуванням недавно призначеного генерала Сергія Суровікіна діють більш ефективно. Але російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Нещодавній відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні. Британська розвідка зазначає, що втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття", - йдеться у повідомленні.

Як приклад розвідка назвала інцидент, що стався з російськими військовими Східного округу. Дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.