ua ru
Нд, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія розколота через погане керівництво, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 листопада 2022 09:17
Російська армія розколота через погане керівництво, - британська розвідка Фото: армія РФ має проблеми з керівництвом на нижньому рівні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська під командуванням недавно призначеного генерала Сергія Суровікіна діють більш ефективно. Але російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Нещодавній відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні. Британська розвідка зазначає, що втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття", - йдеться у повідомленні.

Як приклад розвідка назвала інцидент, що стався з російськими військовими Східного округу. Дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові минулої доби уразили пункт управління РФ і склад боєприпасів противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Російська Федерація Великобританія
NEWS
Ворог продовжує наступати на трьох напрямках, ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
Ворог продовжує наступати на трьох напрямках, ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході