Виплату субсидій та пільг збільшили: скільки українці отримали за останній місяць

За даними пре служби, крім того, 2,11 млрд гривень спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.

За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі - через АТ "Укрпошта".