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Виплату субсидій та пільг збільшили: скільки українці отримали за останній місяць

Фото: виплату субсидій збільшили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд завершив фінансування субсидій та пільг за лютий 2023 року. Усього на ці цілі спрямовано 5,7 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за січень (5,2 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними пре служби, крім того, 2,11 млрд гривень спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.

За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі - через АТ "Укрпошта".

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Пенсионный фонд Украинысубсидії