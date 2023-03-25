Выплату субсидий и льгот увеличили: сколько украинцы получили за последний месяц

По данным пресс-службы, кроме того, 2,11 млрд гривен направлено на страховые выплаты, в том числе 1,23 млрд гривен - на оплату больничных.

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.

По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысяч - через АО "Укрпочта".