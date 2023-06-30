Виплати "зеленим" інвесторам впали на рекордні 60%
Недоплата державного підприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані держпідприємства.
Відповідно до них, в цілому за перші 6 місяців року "зелені" інвестори не отримали близько 50% коштів за вироблену "зелену" електроенергію. Такий рівень недоплат існує і за 2022 рік.
Разом з тим, заборгованість компанії "Укренерго" перед державним "Гарантованим покупцем" склала 21,5 млрд грн і збільшилась у порівнянні з попереднім місяцем на 15%.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявляв, що криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України.
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