Виплати "зеленим" інвесторам впали на рекордні 60%

Недоплата державного підприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані держпідприємства.

Відповідно до них, в цілому за перші 6 місяців року "зелені" інвестори не отримали близько 50% коштів за вироблену "зелену" електроенергію. Такий рівень недоплат існує і за 2022 рік.

Разом з тим, заборгованість компанії "Укренерго" перед державним "Гарантованим покупцем" склала 21,5 млрд грн і збільшилась у порівнянні з попереднім місяцем на 15%.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявляв, що криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України.