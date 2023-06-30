ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выплаты "зеленым" инвесторам упали на рекордные 60%

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 12:34
Выплаты "зеленым" инвесторам упали на рекордные 60% Фото: выплаты "зеленым" инвесторам упали на рекордные 60% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Недоплата государственного предприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные госпредприятия.

Согласно им, в общей сложности за первые 6 месяцев года "зеленые" инвесторы не получили около 50% средств за произведенную "зеленую" электроэнергию. Такой уровень недоплат существует и за 2022 год.

Вместе с тем задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным "Гарантированным покупателем" составила 21,5 млрд грн и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 15%.

Напомним, ранее генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев заявлял, что кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны