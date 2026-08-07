Виплати ВПО у серпні: коли надійдуть гроші та хто може їх втратити

У серпні 2026 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання за встановленим графіком, однак окремим категоріям переселенців необхідно вчасно оновити свої дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №709.
Як і раніше, кошти надходитимуть у два етапи протягом місяця - до 15-го та до 28-го числа. Точна дата зарахування залежить від швидкості опрацювання платежів Державною казначейською службою та банківськими установами.
Розміри виплат у 2026 році залишаються незмінними: дорослі переселенці отримують по 2000 гривень на місяць, а сімʼї з дітьми та особи з інвалідністю - по 3000 гривень.
Фінансову підтримку для найбільш вразливих категорій ВПО надають протягом 30 місяців із моменту першого оформлення допомоги.
Уряд нагадує, що окремі категорії ВПО мають своєчасно актуалізувати інформацію, інакше виплати можуть припинити.
Особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України або ЦНАПу необхідно громадянам, які:
Своєчасне оновлення персональних даних є ключовою умовою безперервного отримання державної підтримки - це дозволяє уникнути затримок із виплатами та забезпечує адресне спрямування бюджетних коштів тим переселенцям, які найбільше цього потребують.
Нагадаємо, з 1 серпня частина ВПО вже втратила право на житловий ваучер, водночас з'явився й новий спосіб використати ваучер як внесок на іпотеку.
Також ми писали, що довідку ВПО поки не потрібно міняти - попри ухвалення нового закону про переселенців, чинний документ залишається дійсним до певної дати.
Крім того, ВПО можуть скористатись податковою знижкою за оренду житла для цього потрібно подати податкову декларацію та підтвердити право на пільгу документами.