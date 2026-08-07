Виплати ВПО у серпні: коли надійдуть гроші та хто може їх втратити

Коли ВПО отримають допомогу у серпні

Як і раніше, кошти надходитимуть у два етапи протягом місяця - до 15-го та до 28-го числа. Точна дата зарахування залежить від швидкості опрацювання платежів Державною казначейською службою та банківськими установами.

Розміри виплат у 2026 році залишаються незмінними: дорослі переселенці отримують по 2000 гривень на місяць, а сімʼї з дітьми та особи з інвалідністю - по 3000 гривень.

Фінансову підтримку для найбільш вразливих категорій ВПО надають протягом 30 місяців із моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані, щоб не втратити виплати

Уряд нагадує, що окремі категорії ВПО мають своєчасно актуалізувати інформацію, інакше виплати можуть припинити.

Особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України або ЦНАПу необхідно громадянам, які:

змінили місце проживання чи склад сімʼї;

уперше оформлюють допомогу на дитину;

раніше отримали відмову у призначенні виплат, але після підтвердження відповідності критеріям доходу хочуть поновити допомогу (наразі граничний дохід становить 10 380 гривень на одну особу);

хочуть переглянути рішення про призначення допомоги через зміну майнового стану.

Своєчасне оновлення персональних даних є ключовою умовою безперервного отримання державної підтримки - це дозволяє уникнути затримок із виплатами та забезпечує адресне спрямування бюджетних коштів тим переселенцям, які найбільше цього потребують.