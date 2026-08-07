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Выплаты ВПО в августе: когда поступят деньги и кто может их потерять

07:41 07.08.2026 Пт
2 мин
Отдельным категориям переселенцев следует поспешить с обновлением данных
aimg Екатерина Коваль
Фото: выплаты ВПО и дальше будут поступать по установленному графику (Getty Images)

В августе 2026 г. внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев необходимо своевременно обновить свои данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №709.

Когда ВПО получат помощь в августе

По-прежнему средства будут поступать в два этапа в течение месяца - до 15 и до 28 числа. Точная дата зачисления зависит от скорости обработки платежей Государственной казначейской службой и банковскими учреждениями.

Размеры выплат в 2026 году остаются неизменными: взрослые переселенцы получают по 2000 гривен в месяц, а семьи с детьми и лица с инвалидностью – по 3000 гривен.

Финансовую поддержку наиболее уязвимым категориям ВПО оказывают в течение 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Кому нужно обновить данные, чтобы не потерять выплаты

Правительство напоминает, что отдельные категории ВПО должны своевременно актуализировать информацию, иначе выплаты могут быть прекращены.

Лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа необходимо гражданам, которые:

  • изменили место жительства или состав семьи;
  • впервые оформляют пособие на ребенка;
  • ранее получили отказ в назначении выплат, но после подтверждения соответствия критериям дохода хотят восстановить пособие (в настоящее время предельный доход составляет 10 380 гривен на одного человека);
  • хотят пересмотреть решение о назначении помощи из-за изменения имущественного положения.

Своевременное обновление персональных данных является ключевым условием непрерывного получения государственной поддержки - это позволяет избежать задержек с выплатами и обеспечивает адресное направление бюджетных средств тем переселенцам, которые в этом больше всего нуждаются.

Напомним, с 1 августа часть ВПО уже потеряла право на жилищный ваучер, в то же время появился и новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Также мы писали, что справку ВПО пока не нужно менять - несмотря на принятие нового закона о переселенцах, действующий документ остается действительным до определенной даты.

Кроме того, ВПО могут воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья для этого нужно подать налоговую декларацию и подтвердить право на льготу документами.

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