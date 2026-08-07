Выплаты ВПО в августе: когда поступят деньги и кто может их потерять

Когда ВПО получат помощь в августе

По-прежнему средства будут поступать в два этапа в течение месяца - до 15 и до 28 числа. Точная дата зачисления зависит от скорости обработки платежей Государственной казначейской службой и банковскими учреждениями.

Размеры выплат в 2026 году остаются неизменными: взрослые переселенцы получают по 2000 гривен в месяц, а семьи с детьми и лица с инвалидностью – по 3000 гривен.

Финансовую поддержку наиболее уязвимым категориям ВПО оказывают в течение 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Кому нужно обновить данные, чтобы не потерять выплаты

Правительство напоминает, что отдельные категории ВПО должны своевременно актуализировать информацию, иначе выплаты могут быть прекращены.

Лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа необходимо гражданам, которые:

изменили место жительства или состав семьи;

впервые оформляют пособие на ребенка;

ранее получили отказ в назначении выплат, но после подтверждения соответствия критериям дохода хотят восстановить пособие (в настоящее время предельный доход составляет 10 380 гривен на одного человека);

хотят пересмотреть решение о назначении помощи из-за изменения имущественного положения.

Своевременное обновление персональных данных является ключевым условием непрерывного получения государственной поддержки - это позволяет избежать задержек с выплатами и обеспечивает адресное направление бюджетных средств тем переселенцам, которые в этом больше всего нуждаются.