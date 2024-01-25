Выплаты переселенцам продлили на месяц, затем - только определенным категориям

Кабинет министров Украины продлил выплату компенсации на проживание внутренне перемещенным лицам еще на месяц. После 1 марта их будут получать только пенсионеры и некоторые другие категории украинцев.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"Учитывая определенную трудность людям, особенно в зимний период, найти работу… мы вместе с правительством решили еще на месяц абсолютно всем до 1 марта продлить существующие условия выплат", - сказала она.

По ее словам, один месяц продления выплат стоит бюджету более 6 млрд гривен.

В то же время после 1 марта выплаты смогут получать только пенсионеры, получающие менее 9444 гривен. Также помощь продлили для людей с инвалидностью первой и второй групп, детям с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сообщила Жолнович.

Также продлены выплаты семьям, которые трудоустроились в прошлом году, но получают менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи, рассказала министр.

Кроме того, продлят выплачивать помощь тем людям, которые проживают на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест. "Мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми", - сказала Жолнович.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.

Ранее Министерство социальной политики предложило продлить выплату компенсации за проживание внутренне перемещенным лицам: пенсионерам, лицам с инвалидностью, детям-сиротам и безработным (при определенных условиях).