Про які зміни потрібно повідомити

Отримувачі допомоги мають інформувати Пенсійний фонд про зміну фактичного місця проживання, а також виїзд за кордон на строк понад 30 днів поспіль або сукупно на 60 календарних днів протягом шестимісячного періоду отримання виплат.

Повідомляти потрібно і про зміни у складі сім’ї. Наприклад, якщо хтось одружився або розлучився, у родині народилася дитина чи встановили опіку над сиротою або недієздатною людиною.

Окремо ПФУ звертає увагу на зміни майнового та фінансового стану. Зокрема, потрібно повідомити про придбання нерухомості, земельної ділянки або дорогого автомобіля.

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Також підставою для повідомлення є витрати на товари, роботи чи послуги (крім медичних, освітніх і комунальних) на суму понад 100 тисяч гривень. Це стосується і появи заощаджень, купівлі валюти, банківських металів або облігацій внутрішньої державної позики, а також депозитів на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Крім того, потрібно повідомляти про зміни статусу зайнятості працездатних членів сім’ї: працевлаштування, реєстрацію ФОП, взяття на облік у центрі зайнятості або припинення трудових відносин.

До переліку також входять зміни форми навчання дітей. Зокрема, якщо дитину переводять з очної або змішаної форми на дистанційну - у закладі освіти за місцем або не за місцем фактичного проживання родини.

Як повідомити Пенсійний фонд

Про зміни можна повідомити кількома способами:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати повідомлення поштою до територіального органу ПФУ;

скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Також звернутися можна через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг або портал "Дія".