Виплати ВПО, крім деяких категорій, скасували з 1 березня: деталі постанови уряду

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо скасування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 березня 2024 року. Виплати продовжать отримувати пенсіонери та деякі інші категорії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 січня 2024 р. № 94.
Згідно з документом, виплата ВПО продовжується автоматично з 1 лютого 2024 року на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги.
Виплата допомоги продовжується на другий шестимісячний період автоматично:
Допомога призначається на другий шестимісячний період, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду не перевищує 9444 гривень та у разі, коли:
у складі сім’ї або серед отримувачів допомоги є непрацююча особа працездатного віку, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років, або в сім’ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років, та фактичним місцем проживання (перебування) такої сім’ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти відсутні місця або навчання проводиться он-лайн (повністю або частково).
Соціальна допомога може бути призначена на сім’ю, якщо у складі сім’ї є кілька непрацюючих працездатних осіб. Такі особи повинні на момент подання заяви на призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувати на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу.
Якщо особа не здійснила заходи, що сприяють її зайнятості, або не зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, або не стала на облік в центрі зайнятості як така, що шукає роботу протягом двох місяців з дня призначення допомоги, або знялася з обліку в центрі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення двомісячного строку.
Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Зараз виплати отримують близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.