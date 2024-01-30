Выплаты ВПЛ, кроме некоторых категорий, отменили с 1 марта: детали постановления Кабмина

Кабинет министров обнародовал постановление об отмене помощи на проживание внутри перемещенным лицам с 1 марта 2024 года. Выплаты продолжат получать пенсионеры и некоторые другие категории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 января 2024 г. №94.
Согласно документу, выплата ВПЛ продолжается автоматически с 1 февраля 2024 года на один месяц без дополнительного обращения для лиц, у которых в январе 2024 года закончился шестимесячный период получения такой помощи.
Выплата пособия продолжается на второй шестимесячный период автоматически:
Помощь назначается на второй шестимесячный период, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье в течение трехмесячного периода не превышает 9444 гривен и в случае:
в составе семьи или среди получателей пособия есть неработающее лицо трудоспособного возраста, которое осуществляет уход за ребенком до 14 лет, или в семье воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, и фактическим местожительством (нахождением) такой семьи. есть территории, на которых ведутся боевые действия или территории возможных боевых действий, в учреждениях дошкольного образования и/или заведениях общего среднего образования отсутствуют места или обучение проводится он-лайн (полностью или частично).
Социальная помощь может быть назначена на семью, если в составе семьи есть несколько неработающих трудоспособных лиц. Такие лица должны на момент подачи заявления на назначение пособия быть зарегистрированы в центре занятости как безработные или состоять на учете в центре занятости как ищущие работу.
Если лицо не осуществило меры, способствующие его занятости, либо не зарегистрировалось в центре занятости как безработное, либо не стало на учет в центре занятости как ищущее работу в течение двух месяцев со дня назначения помощи, либо снялось с учета в центре занятости, выплата пособия прекращается с месяца, наступающего по истечении двухмесячного срока.
Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
Сейчас выплаты получают около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн человек.