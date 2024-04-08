Виплати ВПО з інвалідністю надійдуть з березня попри терміни обробки заяви: названо умови

"З 1 березня деяким категоріям ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців. Близько 535 тисяч внутрішніх переселенців отримали автоматичне продовження виплат ВПО", - йдеться у повідомленні після щотижневого засідання Координаційного штабу з питань ВПО.

Зазначається, що передусім це особи з інвалідністю 1 та 2 груп, а також пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 9444 гривні.

Як зауважили учасники наради, під час автоматичного продовження виплат особам з інвалідністю з-поміж ВПО виникли технічні проблеми, які буде вирішено найближчим часом.

"Люди, які мають 1 та 2 групи інвалідності, отримають свої виплати ВПО з березня, навіть якщо у них талон до ЦНАПу у травні", - заявила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук

Інші категорії ВПО

Інші ВПО, які не входять до цих категорій, мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або Центрів надання адмінпослуг.

"Тому 196 тисяч сімей ВПО вже звернулися до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. З них протягом березня було опрацьовано і призначено виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), тобто 181 тисячі осіб", - повідомляється у публікації.

Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще опрацьовується в управліннях соцзахисту. У разі перепризначення допомоги по цих заявах отримувачам у квітні нарахують виплати відразу за 2 місяці.

У повідомленні нагадують, що подати заяву на перепризначення виплат можна до 30 квітня. У такому випадку виплати ВПО будуть нараховані, починаючи з березня.