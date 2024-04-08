Выплаты ВПЛ с инвалидностью поступят с марта несмотря на сроки обработки заявления: названы условия

"С 1 марта некоторым категориям ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев. Около 535 тысяч внутренних переселенцев получили автоматическое продолжение выплат ВПЛ", - говорится в сообщении после еженедельного заседания Координационного штаба по ВПЛ.

Отмечается, что, прежде всего, это лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также пенсионеры, размер пенсий которых не превышает 9444 гривны.

Как отметили участники совещания, во время автоматического продления выплат лицам с инвалидностью среди ВПЛ возникли технические проблемы, которые будут решены в ближайшее время.

"Люди, имеющие 1 и 2 группы инвалидности, получат свои выплаты ВПЛ с марта, даже если у них талон в ЦНАП в мае", - заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук

Другие категории

Другие ВПО, не входящие в эти категории, должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или Центры предоставления админуслуг.

"Поэтому 196 тысяч семей ВПЛ уже обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия. Из них в течение марта были проработаны и назначены выплаты для 98 тысяч семей (личных счетов), то есть 181 тысячи человек", - сообщается в публикации.

Остальные обращения о продлении выплат от ВПЛ еще прорабатываются в управлениях соцзащиты. В случае переназначения пособия по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за 2 месяца.

В сообщении напоминают, что подать заявление на переназначение выплат можно до 30 апреля. В таком случае выплаты ВПЛ будут начислены, начиная с марта.