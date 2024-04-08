Выплаты ВПЛ с инвалидностью поступят с марта несмотря на сроки обработки заявления: названы условия

Лица с инвалидностью среди ВПЛ получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
"С 1 марта некоторым категориям ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев. Около 535 тысяч внутренних переселенцев получили автоматическое продолжение выплат ВПЛ", - говорится в сообщении после еженедельного заседания Координационного штаба по ВПЛ.
Отмечается, что, прежде всего, это лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также пенсионеры, размер пенсий которых не превышает 9444 гривны.
Как отметили участники совещания, во время автоматического продления выплат лицам с инвалидностью среди ВПЛ возникли технические проблемы, которые будут решены в ближайшее время.
"Люди, имеющие 1 и 2 группы инвалидности, получат свои выплаты ВПЛ с марта, даже если у них талон в ЦНАП в мае", - заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук
Другие ВПО, не входящие в эти категории, должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или Центры предоставления админуслуг.
"Поэтому 196 тысяч семей ВПЛ уже обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия. Из них в течение марта были проработаны и назначены выплаты для 98 тысяч семей (личных счетов), то есть 181 тысячи человек", - сообщается в публикации.
Остальные обращения о продлении выплат от ВПЛ еще прорабатываются в управлениях соцзащиты. В случае переназначения пособия по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за 2 месяца.
В сообщении напоминают, что подать заявление на переназначение выплат можно до 30 апреля. В таком случае выплаты ВПЛ будут начислены, начиная с марта.
С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.
После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.
Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе нашедшим работу.
Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
До 1 марта выплаты получали около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн. человек.
Как отметила Верещук, внутренне перемещенным лицам могут продлить срок подачи заявления после 1 марта без потери выплат за два месяца.
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