Виплати вкладникам збанкрутілого банку "Форвард" розпочнуться з 1 березня: куди звертатися

За даними прес-служби, розпочнуться такі виплати:

- за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року включно та

- за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Кошти вкладникам АТ "банк форвард" за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 7 лютого 2023 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк", Укргазбанк", "Південний" та ПУМБ.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та кодом платника податків.