В Україні збанкрутував ще один банк

Національний банк України 7 лютого 2023 року ухвалив рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних. За виключенням двох дочірніх російських банків, це лише третій банк, який збанкрутував з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

За даними прес-служби, рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

"А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "Банк Форвард" капіталізації", - повідомили в НБУ.

Кожен вкладник АТ "Банк Форвард” отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,536 млрд грн.

З квітня 2022 року в Україні запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовані персональні санкції.