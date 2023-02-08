ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні збанкрутував ще один банк

Новость на русском →
Україна, Середа 08 лютого 2023 10:40
В Україні збанкрутував ще один банк Фото: банк "Форвард" визнаний неплатоспроможним (Bank.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 7 лютого 2023 року ухвалив рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних. За виключенням двох дочірніх російських банків, це лише третій банк, який збанкрутував з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

За даними прес-служби, рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

"А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "Банк Форвард" капіталізації", - повідомили в НБУ.

Кожен вкладник АТ "Банк Форвард” отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,536 млрд грн.

З квітня 2022 року в Україні запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовані персональні санкції.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 році в Україні було 67 працюючих банків. У 2022 році було закрито чотири банки - одразу після 24 лютого Промінвестбанк та Сбербанк, які належали російським держбанкам, у червні - Мегабанк, у серпні - Банк Січ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"