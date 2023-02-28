Выплаты вкладчикам обанкротившегося банка "Форвард" начнутся с 1 марта: куда обращаться

По данным пресс-службы, начнутся следующие выплаты:

- по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года включительно и

- по договорам банковского счета (текущие счета).

Средства вкладчикам АО "Банк форвард" по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, перечисленные по курсу НБУ по состоянию на конец 7 февраля 2023 года.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и кодом налогоплательщика.