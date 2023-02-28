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Выплаты вкладчикам обанкротившегося банка "Форвард" начнутся с 1 марта: куда обращаться

Фото: выплаты вкладчикам банка "Форвард" начнутся с 1 марта (Bank.ua)
Автор: Александр Белоус

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта 2023 начинает выплаты средств вкладчикам АО "Банк Форвард", который НБУ признал неплатежеспособным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ .

По данным пресс-службы, начнутся следующие выплаты:

  • - по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года включительно и
  • - по договорам банковского счета (текущие счета).

Средства вкладчикам АО "Банк форвард" по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, перечисленные по курсу НБУ по состоянию на конец 7 февраля 2023 года.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и кодом налогоплательщика.

Напомним, Национальный банк Украины 7 февраля 2023 принял решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных. В целом, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка составляет 1,536 млрд грн.

С апреля 2022 года в Украине было введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

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