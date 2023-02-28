Выплаты вкладчикам обанкротившегося банка "Форвард" начнутся с 1 марта: куда обращаться

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта 2023 начинает выплаты средств вкладчикам АО "Банк Форвард", который НБУ признал неплатежеспособным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ .
По данным пресс-службы, начнутся следующие выплаты:
Средства вкладчикам АО "Банк форвард" по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, перечисленные по курсу НБУ по состоянию на конец 7 февраля 2023 года.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.
Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и кодом налогоплательщика.
Напомним, Национальный банк Украины 7 февраля 2023 принял решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных. В целом, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка составляет 1,536 млрд грн.
С апреля 2022 года в Украине было введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.