Выплаты военным с инвалидностью: какой размер помощи и от чего он зависит

Украинские защитники, освобожденные со службы, в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности могут получить выплаты. Речь идет об единоразовой денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов семей.