Виплати вагітним та допомоги на дітей чекають на кардинальні зміни: що пропонують у Раді

"Управління соціального захисту населення відповідних територій (тих, що перебувають в зоні бойових дій чи під окупацією РФ, - ред.) не можуть нараховувати соціальні виплати сім’ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район", - йдеться у пояснювальній записці.

Чому через ПФУ проводити такі нарахування можливо?

Автори законопроекту пояснюють, що на відміну від управлінь соцзахисту, ПФУ має більш розвинену мережу підрозділів. Крім того, система координації в ПФУ побудована за так званим "екстериторіальним принципом".

"Цей принцип означає, що незалежно від того, де перебуває людина, особливо в умовах воєнного стану, вона може реалізувати своє право на соціальні виплати", - йдеться в документі, де зазначається, що звернувшись до ПФУ, людина крім усього іншого отримає виплати бистріше.

Призначення яких виплат може перейти до підрозділів ПФУ

Автори законопроекту пропонують передати спеціалістам Пенсійного фонду призначення: