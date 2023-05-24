Выплаты беременным и помощи на детей ждут кардинальные изменения: что предлагают в Раде

"Управление социальной защиты населения соответствующих территорий (находящихся в зоне боевых действий или под оккупацией РФ, - ред.) не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район", - говорится в пояснительной записке.

Почему через ПФУ проводить такие начисления возможно?

Авторы законопроекта объясняют, что в отличие от управлений соцзащиты ПФУ имеет более развитую сеть подразделений. Кроме того, система координации в ПФУ построена по так называемому "экстерриториальному принципу".

"Этот принцип означает, что вне зависимости от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты", - говорится в документе, где отмечается, что обратившись в ПФУ, человек помимо всего прочего получит выплаты быстрее .

Назначение каких выплат может перейти в подразделения ПФУ

Авторы законопроекта предлагают передать специалистам Пенсионного фонда назначения: